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Число жертв отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море возросло до двух человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе Росморречфлота.

Там отметили, что в ночь на вторник капитан судна «Магус» под флагом Панамы сообщил в морской спасательный центр в Новороссийске о предположительном отравлении двух человек метиловым спиртом. «Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир «Дерзкий», однако в ходе транспортировки мужчина умер», - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, оба погибших – граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне «Магус». Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.
ForUm

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