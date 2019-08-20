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Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выделении украинским военным по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

«Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины», - написал он в Facebook.

Министр уточнил, что военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке, – по 2000 гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9:50.

В 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.
ForUm

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