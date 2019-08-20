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Депутаты от «Слуги народа» в зале Верховной Рады займут все передние места. Об этом в эфире 112 Украина заявил политический эксперт Владимир Кацман. 

По его данным «Слуга народа» займет весь партер слева направо. С правого крыла будут сидеть депутаты из партии пятого президента Петра Порошенко. «Голос» займет места посредине. 

«Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» займет тот край, где сидел «Оппозиционный блок». Так рассядутся депутаты в Раде», - сказал Кацман. 

По его данным эту схему уже согласовали и подписали. 

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что в планах также рассмотреть «возможное представительство в каждом  из комитетов представителей других политических сил».

«Дали дополнительные поручения второй подготовительной подгруппе по проработке других вопросов повестки дня и того плана мероприятий, которые они должны провести в рамках своей деятельности. Также мы проговорили часть вопросов по комитетам, предложили свое видение относительно количественного состава комитетов и возможного представительства в каждом из комитетов представителей других политических сил на этой неделе будем дальше работать относительно кандидатур, которые завтра будут окончательно предоставлены другими политическими силами, которые не подали их вчера», - сказал он. 

Как сообщал ForUm, торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва состоится 29 августа.  

 
ForUm

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