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Партия «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила на свое усмотрение количество депутатов в каждом комитете Верховной Рады.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Очередное «новшество» от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной Раде, а также в ее президиуме и комитетах. Успех на выборах и желание полной и безоговорочной власти приводят к все новым и новым неожиданным «инициативам». На этот раз «Слуги» решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады», - написала она в Facebook.

«Пренебрегая общим решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должны быть не не менее, а не более, чем семь человек, одновременно в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов», - возмутилась вице-премьер.

По ее словам, это вопрос не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.
ForUm

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