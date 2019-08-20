Соломенский районный суд Киева во вторник, 20 августа, отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Об этом сообщает 112 Украина.

«Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прокуроры просили избрать меру пресечения для бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка», - сообщил корреспондент.

По данным следствия, Вовк сейчас находится в международном розыске, однако для того, чтобы Интерпол смог задержать его на территории другого государства, было необходимым решение этого суда.

Прокуроры заявили о намерении подавать апелляцию на решение. В свою очередь, адвокаты довольны таким решением. Они утверждают, что прокуроры не предоставили достаточно доказательств для того, чтобы Вовка подали в международный розыск.

«Суд принял законное обоснованное и полностью правовое решение, а не пошел на поводу и политическое решение не было принято. Также считаем, что стороной обвинения не было доказано нахождения Дмитрия Вовка в розыске, суд принял такое решение. Без этого подтверждения дело без Дмитрия слушаться не может», - отметила адвокат Вовка Ирина Одинец.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

В марте 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую схему расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой туда, в частности, закладывается стоимость угля для ТЭС и его доставки в Украину из порта Роттердам в Нидерландах.

В 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг во главе с Дмитрием Вовком постановлением № 289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии» (формула «Роттердам+») утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

По информации СМИ, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», начали продавать электроэнергию дороже.