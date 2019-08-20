Одесского бизнесмена Вадима Черного арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия. Он является владельцем здания, где расположен отель «Токио-Стар», в результате пожара в котором погибли девять человек.

Это решение принял судья Киевского районного суда Вадим Иванчук после почти суточного заседания - оно началось в 18:30 19 августа и закончилось около 16:00 20 августа, сообщает Радио Свобода.

Черный заявил отвод судье, поскольку в издании «Храбро», которым владеет обвиняемый, выходили критические материалы об Иванчуке, но это не стало основанием для отвода. Адвокаты также заявляли отводы следователю и прокурорам.

Следователю пришлось зачитывать подозрение прямо в зале суда - это решение также принял Иванчук. Его вручали Черному ранее, 17 августа вечером, но тот не расписался в документе. Подтверждала получение следственного документа только подпись «бесплатного» адвоката Артема Питомца. Черный утверждает, что отказывался от его услуг.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.