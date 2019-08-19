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В Украине с визитом находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В аэропорту израильских гостей приветствовали женщины в национальной одежде и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок передал жене. Сара взяла хлеб и бросила на землю.

С президентом Украины Владимиром Зеленском они почтили память жертв трагедии Бабьего Яра.

Зеленский обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.

Подозреваемый по делу «Роттердам+» бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.  

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства.

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Евгений Мефедов и Сергей Долженков в понедельник вышли на свободу.

Избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». В партии его высказывание назвали неэтичной, но достаточно понятной реакцией.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнародовала новые доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. 
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