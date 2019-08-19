В ночь на понедельник, 19 августа, в самолете «Эль-Аль», в котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направлялся в Киев, произошел скандальный эпизод. Сара Нетаньяху, сопровождающая супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, сообщают «Вести Израиля».

Так, Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу израильского премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

«На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало «акцентировано»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», - говорится в сообщении.

В канцелярии главы израильского правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в обычном режиме.

В «Эль-Аль» в ответ заявили, что «чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов».

«Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев», - говорится в официальной реакции.

Впрочем, сообщается, что этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава израильского правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на пол.

Напомним, что это первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Известно, что 19 августа премьер планирует вернуться в Израиль. Президент Украины Владимир Зеленский и Нетаньяху сегодня примут участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру.