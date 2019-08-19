Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнародовала новые доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. Новые данные о вооружении РФ на Донбассе будут использованы в исках украинских добровольцев против РФ, которые рассмотрит ЕСПЧ, пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Исследователи опубликовали информацию о наличии под Иловайском модели танка Т-72Б3, которая в то время была на вооружении только у военных РФ.

«... Поскольку Россия отрицает какую-либо причастность к событиям на Донбассе, установление ответственности Москвы ... является ключевым для судебных дел. В связи с этим Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), который помогает заявителям представить дело в ЕСПЫ, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях под Иловайском. Доказательства включают в себя многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на территории Украины и фиксацию новой модели танка Т-72Б3, которая на момент сражения эксплуатировалась только российскими вооруженными силами», - пишет The Guardian.

По данным Forensic Architecture, исследователи проверяли и сопоставляли геолокацию с информацией об уничтоженном российском танке из множественных видео- и фотодоказательств из открытых источников, отснятым 29 августа 2014 года в районе Иловайска, а точнее - близ н.п. Новодворское.

«В период с августа по сентябрь 2014 года вблизи Иловайска несколько раз была зафиксирована конкретная модель российского танка. Мы использовали цифровое моделирование для подтверждения этих наблюдений, что четко указывало на российское военное присутствие на востоке Украины», - отмечают исследователи.

В ЕСПЧ в свою очередь отмечают, что первоначально будут выносить решения по межгосударственным искам Украины против России в связи с конфликтом на Донбассе, прежде чем рассматривать отдельные дела по искам физических лиц - граждан Украины. Иск украинских добровольцев - один из 4 тысяч, связанных с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.

Вместе с тем закон, принятый в РФ два года назад, позволяет национальным судам отменять решения ЕСПЧ, если они считаются «несовместимыми с конституцией России».

В конце августа 2014 года российские военные окружили украинских бойцов под Иловайском, украинским частям выдвинули требования выхода из кольца, но 29 августа россияне расстреляли колонны украинских военных из тяжелого вооружения.

В «иловайском котле» погибли по меньшей мере 366 человек, еще 158 считаются пропавшими без вести.

Глава временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко заявлял, что количество украинских бойцов, погибших в «котле» в 2014 году, могло составлять до тысячи человек.

Временная следственная комиссия Верховной Рады предварительно определила, что сопутствующими причинами потерь в Иловайске были базовые недостатки организации обороны страны, ложные кадровые решения, неадекватные действия тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко.