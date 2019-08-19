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Подозреваемый по делу «Роттердам+» бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

«Я не готов приезжать, пока председатель офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет «баришевских» или «соломенских» судов, нет такого «Богдана» или «Сытника», поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

В марте 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую схему расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой туда, в частности, закладывается стоимость угля для ТЭС и его доставки в Украину из порта Роттердам в Нидерландах.

В 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг во главе с Дмитрием Волком постановлением № 289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии» (формула «Роттердам+») утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

По информации СМИ, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», начали продавать электроэнергию дороже.
ForUm

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