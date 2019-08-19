Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Евгений Мефедов и Сергей Долженков в понедельник вышли на свободу.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отметим, Мефедов является гражданином России.

По словам представителя прокуратуры, решение об обжаловании недавнего решения суда по двум фигурантам дела еще не принято.

Ранее сегодня о выходе на свободу фигурантов «дела 2 мая» сообщил депутат Верховной Рады восьмого созыва Александр Белый. По его словам, установленный за подозреваемых залог был внесен депутатом Рады от Оппозиционной платформы - За життя Николаем Скориком.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 – погибли.

18 сентября 2017 года Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.