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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Об этом он  заявил по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Украина и Израиль имеют давние тесные исторические связи. Наши народы совместно пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим», - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что сегодня вместе с Нетаньяху посетит Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» и почтит память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру и жертв Холокоста.

«Все это – горькие моменты нашей совместной истории, должны объединять нас с надеждой на светлое будущее и невозможность повторения подобных трагедий», - подчеркнул Глава государства.

Со своей стороны премьер-министр Израиля отметил, что массовое убийство тысяч евреев в Бабьем Яру является примером общей трагедии украинского и еврейского народов.
ForUm

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