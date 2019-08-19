также в разделеОбщество
«Неэтичная, но понятная реакция»: В «Слуге народа» прокомментировали оскорбления журналистки 12
В Одесской области разоблачили АТОшника, торговавшего украденным оружием 12
Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов 17
В Украину возвращается жара 65
ГБР взялось за незаконную вырубку леса на Харьковщине 37
В Николаеве задержали «блогера», избившего ветерана АТО 26
Глава Госкино подал в отставку 41
В Британии нашли новые доказательства участия России в боях под Иловайском 139
СМИ: Новоназначенец СБУ Андрей Наумов. Человек Яремы с мутными активами и личным массажистом 105
На Прикарпатье таможенник погорел на вымогательстве 33
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете и бросила хлеб-соль на землю в Киеве 1271
«Должен ли я быть в тюрьме?»: Хозяин «Токио Стар» написал письмо Зеленскому 86
Сегодня – Яблочный Спас 41
Будущий депутат из «Слуги народа» назвал журналистку «тупой овцой» 105
Дело о стрельбе на границе с Румынией передали ГБР 24
В Украину возвращается жара 53
Появилось видео побега израильского наркобарона Сильвера 129
В Киеве прошла первая репетиция Марша защитников 96

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт.

«Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Ситнику», - написала она в Facebook.

Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя генпрокурора.

«Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​«прослушку» не санкционировали», - подчеркнула Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной «прослушки» в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги