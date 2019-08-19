В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт.

«Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Ситнику», - написала она в Facebook.

Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя генпрокурора.

«Однако ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​«прослушку» не санкционировали», - подчеркнула Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной «прослушки» в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.