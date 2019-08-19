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Избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». Об этом пишет Радио Свобода.

«Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ», - написал Бужанский в Telegram.

В ответ Духнич заявила: «Что-то отвечать господину Бужанский – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто». Журналистка также призвала будущего народного депутата извиниться перед «Новым временем».

Во время интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым Духник действительно сказала, что Бужанский «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича». Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

Официальной реакции партии «Слуга народа» на слова Бужанского пока нет.

Блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25-м округе в Днипре. Он известен оппозиционным отношением к Евромайдану.

 
ForUm

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