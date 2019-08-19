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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой Сарой почтили память жертв трагедии Бабьего Яра. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сейчас есть только две эмоции. Уныние и боль, от которой разрывается сердце. Сегодня мы вспоминаем события 1941 года и переживаем эту жуткую и трагическую страницу общего прошлого украинского и еврейского народов», - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 78 лет назад немецкие оккупационные войска начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр. По его словам, эти ужасные события можно описать тремя «невозможно»: невозможно понять, невозможно забыть и простить, невозможно допустить снова.

«Перед глазами - страшная бесконечная очередь людей, которые не понимали, что их ведут на смерть. Большинство убитых были еврейской национальности», - отметил он.

Зеленский добавил, что, расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты начали расправляться с другими - пленными, цыганами и украинцами, которые боролись за свое государство.

«Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы, как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и долго умалчивал истинные масштабы этих преступлений. По разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тысяч человек. И это не просто статистика», - подчеркнул Президент.

Зеленский напомнил, что Израильский центр памяти Холокоста «Яд Вашем» удостоил высокого звания «Праведников народов мира» более двух с половиной тысяч украинцев. Украина занимает четвертое место в мире по количеству людей, которые получили это звание.

Нетаньяху выразил благодарность президенту и правительству Украины за сохранение памяти жертв Холокоста. «Вы действительно делаете значительный вклад в борьбу с антисемитизмом», - отметил он.

Также премьер-министр Израиля попросил и в дальнейшем почтить память жертв Холокоста в Бабьем Яру, не забывать о трагедии, чтобы она не повторилась.

Зеленский и Нетаньяху прошли по аллее к памятному знаку «Менора» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». У мемориала был установлен венки от президента Украины и премьер-министра Государства Израиль.
ForUm

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