Партия «Слуга народа» считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации.
«Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала «Новое Время». Руководство партии и фракции «Слуги народа» принесло Духнич извинения», - говорится на странице политсилы в Facebook.
«Вместе с тем, мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикм. Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь будучи обнародованным на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников», - отметили в партии.
Как сообщал ForUm, избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».
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