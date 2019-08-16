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Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

У берегов Камеруна в результате нападения пиратов на два торговых судна захвачен  украинский моряк.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту возможных неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства общественного активиста и ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»), однако скрыли этот факт и не предупредили его. 

Сегодня около 10:00 в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Через несколько часов один из злоумышленников был задержан. Им оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

 Более 25 тысяч граждан Украины, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получили российское гражданство. 

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Кабмин поручил обеспечить финансирование городов согласно графику.

Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта «Борисполь» гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур.
ForUm

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