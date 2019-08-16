Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта «Борисполь» гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины», - говорится в сообщении.

Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

Напомним, в апреле Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.

По данным СМИ, вечером, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту «Борисполь» во время его депортации.

Прокуратура Киева начала уголовное производство.