Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку, передает Интерфакс-Украина.
Такое решение принял суд в пятницу вечером.
Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.
По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.
НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.
Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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