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Сегодня, 16 августа, около 10:00 в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчине забрызгали лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета.

Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевщины и столицы введено полицейскую операцию «Перехват», ориентированы все наряды полиции.

Сам парламентарий на своей странице в Facebook опубликовал фото нападавших.
ForUm

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