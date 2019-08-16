Сегодня, 16 августа, около 10:00 в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, сообщает пресс-служба областной полиции.
Мужчине забрызгали лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза.
Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.
Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета.
Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевщины и столицы введено полицейскую операцию «Перехват», ориентированы все наряды полиции.
Сам парламентарий на своей странице в Facebook опубликовал фото нападавших.
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