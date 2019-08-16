Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос «Экономической правды».

«Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски», - заявили в ОП.

В пресс-службе Офиса президента заявляют, что «представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования».

«Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, - предотвратить реализацию этого негативного сценария», - пояснили мотивацию по данному решению.

Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.

К этим проектам относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

«С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки», - говорится в ответе Офиса Зеленского на запрос ЭП.

По данным Офиса президента, Кабинет Министров изучает вопрос.

Напомним, Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.