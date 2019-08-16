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На заседании 14 августа Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития.

Это закреплено в протокольном поручении правительства, сообщает правительственный портал.

График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов.

Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал в Facebook  копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции до формирования нового состава правительства.

В Офисе президента заявили, что финансирование решений правительства временно приостановлено с целью проверки эффективности использования бюджетных средств.
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