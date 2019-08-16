Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.



«15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его «помощнику». Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Адвокат замглавы МинВОТ Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие.