также в разделеОбщество
Суд Гибралтара освободил иранский танкер с украинцами на борту 12
15 августа. Картина дня 28
Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по «закону Савченко» 21
Бывший политзаключенный Стешенко рассказал о пытках ФСБ в Крыму 17
Нападение на судью Запорожана: как опозорилась одесская полиция 61
СМИ: Формальный конкурс на пост начальника управления образования Полтавы должен завершиться победой Матвиенко 45
В конце лета в Киеве покажут фильм об Иловайске 21
В Станице Луганской построят временный обходной мост 15
Горбатюк: На Грымчака следствие вышло при расследовании покушения на Чорновол 73
СБУ блокировала контрабанду ювелирных изделий из Крыма 27
Нефедов призвал напрямую сообщать ему о вымогательствах на таможне 22
Силовики разоблачили канал нелегальных перевозок из Киева в «ЛНР» 27
В США ожидают от Баканова продолжения реформы СБУ 27
НАБУ показало коррупционную схему Грымчака 101
В Украине хотят строить по-новому камеры для подсудимых в судах 18
Адвокат: У Грымчака изъяли не доллары, а «календарики» 140
СБУ ответила на обвинения Луценко в сокрытии материалов по делу Гандзюк 39
У Зеленского сказали, когда презентуют бренд цифрового государства 35

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его «помощнику». Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА. 

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Адвокат замглавы МинВОТ Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги