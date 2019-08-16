также в разделеОбщество
Украинцев ждут холодные выходные 6
Заммэра Житомира подозревают в халатности на 800 тысяч гривен 7
ГБР: В Минобороны планировали «наварить» на бракованных котлах миллионы 17
Суд возобновил дело против Корчак 21
Савченко ответила на упреки в освобождении корректировщика огня по Мариуполю 121
В Станице Луганской от КПВВ до моста запустили электромобиль 26
Балуха вывезли из колонии в Москву 22
В ГБР рассказали, с чем связаны обыски в Одесском облсовете 21
ГПСУ: Израильский наркобарон сбежал до прохождения паспортного контроля 39
В Чехии осудили украинца за убийство секс-работницы 21
Сытник: Поддержка Запада помогла сохранить НАБУ 13
СБУ отстранила сотрудников, сопровождавших израильского наркобарона 74
Прокуратура завела дело по факту побега израильского наркобарона 39
Прокуроры просят отправить Грымчака под стражу с залогом 12,5 миллиона 46
На Житомирщине четырех врачей будут судить за смерть подростка 47
ГБР выясняет, знали ли полицейские о подготовке убийства «Сармата» 37
Защита будет просить суд отпустить Грымчака под личное обязательство 22
ГБР проводит обыски в Одесском облсовете 20

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших на нардепа в порядке ст. 208 УПК Украины.  Об этом сообщается на странице киевской облполиции в Facebook.

Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 16 августа, около 10:00 в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1914 грн.
24
Теги