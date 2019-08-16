Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших на нардепа в порядке ст. 208 УПК Украины. Об этом сообщается на странице киевской облполиции в Facebook.

Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 16 августа, около 10:00 в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя.