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Более 25 тысяч граждан Украины, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получили российское гражданство. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей «ДНР» и «ЛНР», получили гражданство более 25 тыс. человек», - сказала она, отметив, что количество желающих растет.

При этом он сообщила, что около трех миллионов граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. «Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке] около 3 млн граждан Украины», - сказала она.

МВД России планирует увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство, сказала Казакова.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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