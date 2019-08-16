также в разделеПроисшествия
Под Киевом неизвестные напали на нардепа 83
Сутки в ООС: 12 обстрелов, потерь нет 24
На Прикарпатье в частной усадьбе отравились 13 детей 19
Укрзализныця: 20 поездов отклонились от графика из-за краж 26
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, погиб военный 16
На Буковине со стрельбой задержали конный караван с контрабандой 88
На Закарпатье в ресторане отравились 29 человек 22
В Николаеве горел локомотив поезда «Интерсити» 67
Сутки в ООС: 13 обстрелов, потерь среди военных нет 14
Непогода обесточила в Украине более 200 населенных пунктов 28
В аэропорту Днипра застрелился полицейский 32
В Днипре мужчины на BMW X5 обстреляли авто с людьми 38
На Донбассе погиб 25-летний азовец, боевики 3 дня не отдавали тело 41
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный 17
В Ивано-Франковске девушка на BMW раздавила 4 авто 61
В Харькове во время погони патрульные попали в ДТП 27
На Закарпатье ребенок устроил ДТП с 8 пострадавшими 52
На Одесчине в ДТП погибли 4 человека 83

У берегов Камеруна в результате нападения пиратов на два торговых судна захвачен  украинский моряк.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя директора департамента – начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», - сообщил Кирилич.

Он уточнил, что из числа захваченных у Камеруна моряков был только один украинец.   Он был членом экипажа судна Marmalaita.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
15
Теги