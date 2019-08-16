У берегов Камеруна в результате нападения пиратов на два торговых судна захвачен украинский моряк.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя директора департамента – начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», - сообщил Кирилич.

Он уточнил, что из числа захваченных у Камеруна моряков был только один украинец. Он был членом экипажа судна Marmalaita.

