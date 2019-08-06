также в разделеОбщество
На «Приднепровскую ТЭС», где произошла авария, уже дважды не пускали экологов 17
Тендер на президентские авиаперевозки выиграла компания Коломойского 18
В ОПУ говорят, что Зеленские летали на фестиваль «Квартала» за свой счет 18
Евромина под Горбатюка 28
Радуцкий прокомментировал слухи о назначении главой Минздрава 23
Кернес: Харьков тонет в наркотиках 30
СБУ разоблачила крупную схему незаконной продажи госимущества 17
Клых три недели провел в больнице 15
Суд признал Трубу не подпадающим под люстрацию 34
Нефедов рассказал, как будет бороться с коррупцией на таможне 29
Данилюк: Обстрел, унесший жизни 4 морпехов, не останется без внимания 133
Колесниченко: Функционерам из квалифкомиссии Порошенко не удастся избежать ответственности 46
Минобразования планирует изменить правила приема на бюджет 47
Городам, не обновившим генпланы, могут запретить новую застройку 14
Коломойский приглашал российского пропагандиста Соловьева на «1+1» 74
Гонтареву и Филатова снова вызывают на допрос в ГПУ 33
Возле моста в Станице Луганской нашли уже почти 50 взрывоопасных предметов 16
Скандал: кто такие семья Ивановых и почему украинцы хотят видеть их в тюрьме 98

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Покровске Донецкой области.

Олигарх Игорь Коломойский назвал претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины. 

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации пятым президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.  Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом, это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года, заявили в Европейской солидарности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и бывшему замглавы Администрации президента Алексею Филатову. ГПУ вызвала Гонтареву на допрос 13 августа.

Невыполнение АО «Одесская ТЭЦ» и ​​КП «Теплоснабжение города Одессы» требований положения о возложении специальных обязанностей в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне, заявили в Нафтогазе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
17
Теги