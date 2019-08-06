В зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Покровске Донецкой области.

Олигарх Игорь Коломойский назвал претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации пятым президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году. Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом, это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года, заявили в Европейской солидарности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и бывшему замглавы Администрации президента Алексею Филатову. ГПУ вызвала Гонтареву на допрос 13 августа.

Невыполнение АО «Одесская ТЭЦ» и ​​КП «Теплоснабжение города Одессы» требований положения о возложении специальных обязанностей в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне, заявили в Нафтогазе.