Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и бывшему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.

Соответствующий комментарий распространила пресс-служба ГПУ.

«В начале года было достаточно громкое событие о подозрениях, которые объявлял Кулик. К сожалению, тогда, как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров был назначен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь, и Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения», - заявил Луценко.

По его словам по делу ICU, которое было вовлечено в схему между Аграрным фондом и госбанком, Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика.

«Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку», - сказал генпрокурор, отметив, что подозрение означает начало проверки.

Он заявил, что в случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд.

По версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в сделке между государственным «Аграрным фондом» и «Брокбизнесбанком» олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги «Аграрного фонда».

Луценко заявил, что в отличие от предыдущей попытки объявить подозрения, теперь «собрано достаточно доказательств и недопущено никаких нарушений порядка объявления подозрения».

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура уже вызывала на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко. Однако они не явились в ГПУ.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявляли, что сообщение о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

