Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 Комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины стал представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Руслан Требушкин.

Такж ЦИК приняла постановление «О фактах нарушения избирательных прав в округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019» и направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

Напомним, 4 августа Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия ОИК ОВО № 50 и провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа.