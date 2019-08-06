Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации пятым президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

Как сообщалось, пятый президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.