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Обстрел боевиками украинских позиций вблизи Павлополя, в результате которого погибли 4 военных, не останется без внимания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводный-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета», – написал он.

Данилюк подчеркнул, что это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания.

«Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям», – подчеркнул он.

Напомним, 6 августа возле Павлополя в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных.
ForUm

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