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Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом, это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года, сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

«Андрея Портнова и его «мальчиков по вызову» из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. «Поддельные документы» существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных «расследований», которые штампует их общий конвейер», - заявили в политсиле.

При этом в ЕС обратили внимание, что, «по сложившейся традиции, первым новость об очередном «расследовании» сообщил Портнов и уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР».

Относительно заявлений Портнова о якобы возбужденных против Порошенко уголовных дел в Панаме, пресс-служба заявила, что у Порошенко нет компаний в этой стране.

«Однако статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов», - подчеркнули в пресс-службе.

«Такая же ответственность – за ложное сообщение за преступление - существует и в Украине. То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам, со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве «арендованных» им следователей ГБР», - резюмировали в партии.
ForUm

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