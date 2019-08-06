также в разделеОбщество
Нефедов рассказал, как будет бороться с коррупцией на таможне 19
Данилюк: Обстрел, унесший жизни 4 морпехов, не останется без внимания 73
Колесниченко: Функционерам из квалифкомиссии Порошенко не удастся избежать ответственности 26
Минобразования планирует изменить правила приема на бюджет 31
Городам, не обновившим генпланы, могут запретить новую застройку 12
Коломойский приглашал российского пропагандиста Соловьева на «1+1» 63
Возле моста в Станице Луганской нашли уже почти 50 взрывоопасных предметов 13
Скандал: кто такие семья Ивановых и почему украинцы хотят видеть их в тюрьме 74
ГБР уличило бывших топ-менеджеров банка в присвоении 2,5 миллиарда 29
Нафтогаз предупредил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе 22
На Киевщине чиновника поймали на взятке в 100 тысяч 35
Экологи назвали самые грязные пляжи Одесчины 152
СБУ задержала мошенников, присваивавших средства онкобольных 26
В Украине прогнозируют рост цен на сахар 37
На Донбассе запустили электричку, которая не ходила 5 лет 123
Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных 17
Жена Безъязыкова заявила, что ее мужа обменяли на двух женщин 58
5 августа. Картина дня 24

Генеральная прокуратура вызвала на 13 августа на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

В соответствующей повестке, которая опубликована на сайте ГПУ, отмечается, что Гонтарева должна явиться 12.08.2019 года в 13:30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулику К. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины.

Ее вызывают для допроса в качестве подозреваемой в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях.

Также на сайте ГПУ опубликована повестка о вызове на допрос экс-заместителя главы АП Алексея Филатова по этому же  уголовному производству.

Он также должен явиться в ГПУ 12 августа в 15:30.

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура уже вызывала на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко. Однако они не явились в ГПУ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
16
Теги