Генеральная прокуратура вызвала на 13 августа на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

В соответствующей повестке, которая опубликована на сайте ГПУ, отмечается, что Гонтарева должна явиться 12.08.2019 года в 13:30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулику К. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины.

Ее вызывают для допроса в качестве подозреваемой в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях.

Также на сайте ГПУ опубликована повестка о вызове на допрос экс-заместителя главы АП Алексея Филатова по этому же уголовному производству.

Он также должен явиться в ГПУ 12 августа в 15:30.

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура уже вызывала на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко. Однако они не явились в ГПУ.