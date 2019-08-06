Олигарх Игорь Коломойский назвал претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины. Об этом он заявил в интервью РБК.
«В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук», – заявил он.
Напомним, по данным СМИ, на пост премьера рассматриваются три кандидатуры: исполнительный директор Международного валютного фонда Владислав Рашкован, председатель НАК Нафтогаз Андрей Коболев и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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