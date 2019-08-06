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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе.

«Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», - говорится в его Facebook.

«Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно скорее собраться для возобновления переговоров», - заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования семьям погибших героев.  

Как сообщал ForUm, сегодня, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных.

 
ForUm

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