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Невыполнение АО «Одесская ТЭЦ» и ​​КП «Теплоснабжение города Одессы» требований положения о возложении специальных обязанностей в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и ​​КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 840,9 млн грн, предоставленный в компании график погашения задолженности ТЭЦ выполняет только на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у Нафтогаза, Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161,0 млн грн.

В свою очередь КП «Теплоснабжение города Одессы» задолжало Нафтогазу 836,0 млн грн. Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее 222,4 млн грн.

Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требованиями Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров. Нафтогаз также напоминает, что в прошлом отопительном сезоне именно активные действия представителей местной власти позволили избежать отключения тепла в домах одесситов. Компания ожидает, что власти города и в этом году выполнят свои обязанности перед обществом и обеспечат устойчивое прохождение отопительного сезона в Одессе.
ForUm

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