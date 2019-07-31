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Сегодня – годовщина нападения на активистку Катерину Гандзюк

Под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, которые зажгли дымовые шашки и «переименовали» улицу именем Гандзюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил предпринимателя Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации.

Задержанных в Керченском проливе и обвиняемых в нарушении российской границы украинских моряков могут до октября отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях, сообщают росСМИ.

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.

«Укрзализныця» уменьшит объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

В Одессе умер раненый в голову 20-летний нацгвардеец.

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.

 
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