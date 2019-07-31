31 июля, в день годовщины нападения на активистку Екатерину Гандзюк, под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, которые зажгли дымовые шашки и «переименовали» улицу именем Гандзюк.
Об этом сообщает Украинская правда.
«Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания», - рассказал участник акции.
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Он также добавил, что к собравшимся вышел заместитель начальника ГУ НП Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.
На акции присутствовал отец убитой активистки.
Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.
6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на Гандзюк и назначил им наказание.
Координатора нападения Сергея Торбина, непосредственно напавшего Никиту Грабчука осудили к 6 годам тюрьмы.
Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор осужденным за убийство Гандзюк.
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