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На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона предоставила свои предложения относительно ремонта моста в Станице Луганской. Достигнуты договоренности о начале разминирования прилегающих к мосту территорий от завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должен быть убран блокпост и символы квазигруппировок НВФ ОРЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным», - написала она в Facebook.

Как сообщал ForUm, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.

24 июля украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о готовности к демонтажуфортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. 

Однако боевики не позволили обследовать мост специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект.
ForUm

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