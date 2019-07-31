Задержанных в Керченском проливе и обвиняемых в нарушении российской границы украинских моряков могут до октября отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях, сообщает газета «Известия».

«Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство – форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях», - пояснил в беседе с изданием адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Он также отметил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя – следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.

По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, уточняется в статье.

В аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о личном поручительстве Денисовой соответствующим органам РФ, но не смогли уточнить, когда может быть получен ответ, пишет газета.

При этом, по словам высокопоставленного собеседника газеты в российских дипломатически кругах, Москва не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет, отмечается в публикации.

«Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались», - сказал источник «Известий».

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.