Президент Украины Владимир Зеленский назначил предпринимателя Игоря Шевченко председателем Черкасской областной государственной администрации. Соответствующий указ №563/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Шевченко Игоря Юрьевича председателем Черкасской областной государственной администрации», - говорится в тексте указа.

Шевченко родился в 1972 году в Черкасской области. Высшее образование получил только в 2014 году в «Одесской юридической академии», президентом которой является нардеп из «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов.

В своей биографии, которую представили министрам, Шевченко указал, что в 1993 году окончил Черкасское ПТУ №13, после чего в 1996 работал портным-закройщиком мужской и женской верхней одежды, пишет Украинская правда.

С 2001 до сих пор Шевченко работал частным предпринимателем - занимался грузовыми перевозками.