Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины, говорится в заявлении Министерства культуры Украины.

«Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», о чем была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», - пояснили в ведомстве.

В связи с тем, что религиозное объединение УПЦ (КП) прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к УПЦ (ПЦУ), все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), получивших все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП.

«Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким названием и после поместного объединительного Собора, состоявшегося 15 декабря 2018 года, приняли решение войти в состав поместной (самостоятельной) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов Министерства культуры Украины», - предупредили в Минкульте.

Там также отметили, что вмешательство любых органов, их должностных лиц, граждан, юридических лиц и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, в деятельность государственного регистратора при проведении регистрационных действий запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону.

Ранее патриарх Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.