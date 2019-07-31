также в разделеОбщество
Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ КП 20
Годовщина нападения на Гандзюк: под херсонским главком жгут дымовые шашки 16
ГБР обыскивает полицию и прокуратуру Днепропетровской области 66
Эксперты считают обыски в Окружном админсуде Киева попыткой руководства НАБУ и ГПУ продлить свое существование 15
ООН: В 2018 году в вооруженных конфликтах убили и ранили 12 тысяч детей 10
Пограничники со стрельбой ловили закарпатских контрабандистов 41
В Запорожье задержали экс-сотрудника МВД, шпионившего на РФ 29
Укрзализныця убирает ковры в поездах 44
Сегодня – годовщина нападения на Гандзюк 23
Адвокат Порошенко ответил на заявление Трубы 40
Дело Гандзюк: ГПУ передала в суд обвинение против Павловского 14
Фейгин: Появилась перспектива обмена Сущенко 24
МИД РФ прокомментировал арест танкера Neyma 66
НСЖУ: Во время нападения пострадали трое сотрудников Укринформа 24
РосСМИ: Украинских моряков могут отпустить до октября 99
30 июля. Картина дня 69
Глава Окружного админсуда прокомментировал вызов на допрос в ГПУ 29
Синоптики дали прогноз на август 183

Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины, говорится в заявлении Министерства культуры Украины.

«Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», о чем была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований», - пояснили в ведомстве.

В связи с тем, что религиозное объединение УПЦ (КП) прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к УПЦ (ПЦУ), все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), получивших все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП.

«Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким названием и после поместного объединительного Собора, состоявшегося 15 декабря 2018 года, приняли решение войти в состав поместной (самостоятельной) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов Министерства культуры Украины», - предупредили в Минкульте.

Там также отметили, что вмешательство любых органов, их должностных лиц, граждан, юридических лиц и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, в деятельность государственного регистратора при проведении регистрационных действий запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону.

Ранее патриарх Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4455 грн.
21
Теги