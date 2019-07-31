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Патриарх Филарет просит Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата.

Соответствующее письмо опубликовано на странице УПЦ КП в Facebook.

«До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации Украинскую православную церковь Киевского Патриархата и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ Киевского Патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины. Этим письмом сообщаем Вам, что ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата никакого отношения», - говорится в нем.

Фидарет заявил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся поместный собор, высший орган управления УПЦ КП, который принял постановление о продолжении деятельности УПЦ КП и о выходе ее из состава ПЦУ.

«Поэтому после этого постановления руководство ПЦУ не имеет никакого юридического отношения ни к УПЦ Киевского Патриархата, ни к Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата, как юридического лица», - заявил патриарх.

«Поэтому на основании Закона о свободе совести, УПЦ Киевского Патриархата имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции Украины продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата, как юридического лица», - призвали в УПЦ КП.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.
ForUm

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