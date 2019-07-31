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Военнослужащий Национальной гвардии Украины, госпитализированный в Одессе два дня назад с ранением головы, скончался в больнице. Об этом сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов, передает Радио Свобода.

«Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия», - заявил Белов.

Сейчас идет служебное расследование, но результатов пока нет, добавил он.

20-летний солдат Национальной гвардии получил ранение в помещении Киевского районного суда Одессы 29 июля. Он находился в караульном помещении суда. Полиция Одессы квалифицировала ранения военного как покушение на самоубийство.          
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