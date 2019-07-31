НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.

Об этом 31 июля сообщила пресс-служба компании.

«Группа Нафтогаз просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, суд уже признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму.

Поскольку суд решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

«Нафтогаз» владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году.

Справка: «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 на основании Соглашения между Кабинетом Министров и правительством России «О поощрении и взаимной защите инвестиций», более известной как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против Российской Федерации начат по совместному заявлению НАК «Нафтогаз Украины» и шести предприятий группы «Нафтогаз» - ГАО «Черноморнефтегаз», АО «Укртрансгаз», ООО «Ликво», АО «Укргаздобыча», АО «Укртранснафта», ДК «Газ Украины».

Постоянная палата третейского суда в Гааге выполняет функции регистратора и администрирует арбитражные производства.

Напомним, 1 марта глава НАК Андрей Коболев сообщил, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом Украины» активов группы в Крыму.

При этом Россия не признала решение Третейского суда.