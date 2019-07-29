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Сегодня проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда сегодня поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю. 

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что ведомство не может подписать подозрения судьям ОАСК, поскольку они не подкреплены фактажом.

Генпрокурор Луценко пригрозил главе управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку служебной ответственностью за пустой пиар в деле ОАСК.

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что у СБУ нужно забрать  дополнительные функции, например, борьбу с коррупцией и деятельность в экономической сфере.

В Украине закрыли реестр коррупционеров. Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется Национальным агентством по предотвращению коррупции, заявили в Минюсте.

Офис президента планирует запустить в Украине  всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что по итогам внеочередных парламентских выборов уже сформирована коалиция, и это будет монобольшинство.

Боевик «ДНР», причастный к крушению МН17, вышел на свободу.

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