В Украине запустят всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире», - сообщил Тимошенко, добавив, что в команде президента Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.

«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их лучшего контента», - отметил чиновник.