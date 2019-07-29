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Текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкреплен фактами, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«К тексту подозрения, поступившего сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажом. Отмечу также, что брифинг Сергея Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве», - написала она в Facebook.

В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение, добавила Сарган.

Напомним,  26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

На совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.
ForUm

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