Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

«Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», - сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сегодня руководитель полиции Днепропетровщины обратился с рапортом к председателю Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.

Председатель Нацполиции назначил исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицького. Он занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство в отношении возможного превышения полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во время инцидента с ДТП в 2018 году.

По информации ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных.

Президент Владимир Зеленский требует немедленного увольненияГлуховери.