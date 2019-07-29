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Проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда сегодня поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк», - написала она в Facebook.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде. 

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.
ForUm

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